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The Greatest Game Ever Played

Триумф, 2005

2005 / США / Канада
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Спортивная статистика тщательно регистрирует все рекорды. Но лишь живая память способна сохранить драгоценные мгновения триумфа человеческой воли к победе. Ведь сухие цифры на бумаге никогда не передадут того ощущения чуда, которое вызывают некоторые поистине фантастические достижения.

А то, что произошло на первенстве по гольфу US Open в 1913 году, уместнее назвать именно чудом. Тогда никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, наголову разгромил слывшего абсолютно непобедимым чемпиона Гарри Вардона. Причем разгромил элегантно, стильно и не без чувства юмора…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 30 сентября 2005
Премьера онлайн 18 марта 2017
Премьера в мире 30 сентября 2005
Возраст 12+
Режиссер
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Марни МакПайл
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Джош Флиттер
Джош Флиттер
Питер Ферт
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Постер фильма Триумф 2 постера
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Триумф
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Кадры из фильма Все кадры
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