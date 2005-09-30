Триумф, 2005

Спортивная статистика тщательно регистрирует все рекорды. Но лишь живая память способна сохранить драгоценные мгновения триумфа человеческой воли к победе. Ведь сухие цифры на бумаге никогда не передадут того ощущения чуда, которое вызывают некоторые поистине фантастические достижения.



А то, что произошло на первенстве по гольфу US Open в 1913 году, уместнее назвать именно чудом. Тогда никому не известный 20-летний паренек Франсис Уиме, считавшийся аутсайдером, наголову разгромил слывшего абсолютно непобедимым чемпиона Гарри Вардона. Причем разгромил элегантно, стильно и не без чувства юмора…