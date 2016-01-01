ПроизводствоArco Film, Lux Compagnie Cinématographique de France
Другие названия
Il vangelo secondo Matteo, The Gospel According to St. Matthew, El Evangelio según Mateo, El Evangelio según san Mateo, Matteusevangeliet, Das 1. Evangelium - Matthäus, Matthæusevangeliet, O Evangelho Segundo São Mateus, Aziz Matyas'a Göre İncil, Evangelija pagal Matą, Evangelium nach Matthäus, Evanghelia după Matei, Ewangelia według świętego Mateusza, Kiseki no Oka, L'evangeli segons sant Mateu, L'Évangile selon saint Matthieu, Máté evangéliuma, Matteuksen evankeliumi, Matteus evangelium, Menschenfischer, The Gospel According to Matthew, Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Евангелие от Матфея, Евангелие по Матея, Євангеліє від Матвія, Јеванђеље по Матеју, 奇跡の丘, 馬太福音, 马太福音, To kata Matthaion evangelion, To evangelion kata Matthaion, Das erste Evangelium Matthäus, Evanghelia dupa Matei
Рейтинг фильма
7.7
Оцените11 голосов
7.6IMDb
Цитаты
[последние слова]
ChristВсякая власть на небе и на земле дана мне. Идите, поэтому, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания века.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате