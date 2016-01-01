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Постер фильма Евангелие от Матфея
7.7
Киноафиша Фильмы Евангелие от Матфея
7.7

Евангелие от Матфея

, 1964
Vangelo secondo Matteo, Il
Италия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Евангелие от Матфея
7.7

О фильме

Жизнь Иисуса Христа по тексту Евангелия от Матфея.

В ролях

Энрике Ирасоки
Cristo
Маргерита Карузо
Maria (giovane)
Сусанна Пазолини
Maria (vecchia)
Марчелло Моранте
Giuseppe
Марио Сократе
Giovanni Battista
Settimio Di Porto
Pietro
Альфонсо Гатто
Andrea
Luigi Barbini
Giacomo
Giacomo Morante
Giovanni
Джорджо Агамбен
Filippo
Режиссер Пьер Паоло Пазолини
Сценарист Пьер Паоло Пазолини
Композитор Луис Энрикес Бакалов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1964
Премьера онлайн 1 января 2016
Премьера в мире 4 сентября 1964
Дата выхода
9 апреля 1965 Германия
16 сентября 1965 Нидерланды
3 марта 1965 Финляндия K-16
3 марта 1965 Франция
3 марта 1965 Швеция 15
Сборы в мире $16 572
Производство Arco Film, Lux Compagnie Cinématographique de France
Другие названия
Il vangelo secondo Matteo, The Gospel According to St. Matthew, El Evangelio según Mateo, El Evangelio según san Mateo, Matteusevangeliet, Das 1. Evangelium - Matthäus, Matthæusevangeliet, O Evangelho Segundo São Mateus, Aziz Matyas'a Göre İncil, Evangelija pagal Matą, Evangelium nach Matthäus, Evanghelia după Matei, Ewangelia według świętego Mateusza, Kiseki no Oka, L'evangeli segons sant Mateu, L'Évangile selon saint Matthieu, Máté evangéliuma, Matteuksen evankeliumi, Matteus evangelium, Menschenfischer, The Gospel According to Matthew, Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Евангелие от Матфея, Евангелие по Матея, Євангеліє від Матвія, Јеванђеље по Матеју, 奇跡の丘, 馬太福音, 马太福音, To kata Matthaion evangelion, To evangelion kata Matthaion, Das erste Evangelium Matthäus, Evanghelia dupa Matei

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Цитаты

[последние слова]
Christ Всякая власть на небе и на земле дана мне. Идите, поэтому, и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания века.

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