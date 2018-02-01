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Страсти Христовы: Воскрешение
The Passion of the Christ: Resurrection
Страсти Христовы: Воскрешение, 2023
2023 / США
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Жанр:
драма
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Год выпуска
2023
Режиссер
Мэл Гибсон
В ролях
Джеймс Кэвизел
Майя Моргенштерн
Христо Живков
Франческо Де Вито
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Джеймс Кэвизел может снова сыграть Христа в продолжении фильма «Страсти Христовы»
Премьера фильма «Страсти Христовы» Мэла Гибсона состоялась в 2004 году. В 2016 году появилась информация, что над сценарием к продолжению ленты работает Рэндалл Уоллес, написавший
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1 февраля 2018 01:26
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