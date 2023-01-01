Царь царей, 1927

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о выходе в прокат О фильме Иисус Христос сталкивается с религиозным и политическим угнетением во время его служения и в дни перед его смертью и воскресением. Развернуть 7.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 2 часа 40 минут Год выпуска 1927 Режиссер Сесил Б. ДеМилль В ролях Х.Б. Уорнер Дороти Камминг Эрнест Торренс Джозеф Шилдкраут Джеймс Нилл Все актеры и съемочная группа 1 постер

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