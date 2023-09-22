Булавки и иглы,

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Постер фильма Книга Кларенса
5.8
Книга Кларенса - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Книга Кларенса
5.8

Книга Кларенса

, 2024
Book of Clarence
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Книга Кларенса
5.8
Книга Кларенса - Трейлер 2
Книга Кларенса  Трейлер 2

О фильме

Пытаясь найти лучшую жизнь, Кларенс очарован силой восходящего Мессии и вскоре рискует всем, чтобы проложить путь к божественному существованию.

В ролях

Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Thomas
Омар Си
Омар Си
Barabbas
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Thomas
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Анна Диоп
Анна Диоп
Varinia
АрДжей Сайлер
АрДжей Сайлер
Elijah
Дэвид Ойелоуо
Дэвид Ойелоуо
John the Baptist
Майкл Уорд
Майкл Уорд
Judas Iscariot
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Virgin Mary
Тейяна Тейлор
Тейяна Тейлор
Mary Magdalene
Калеб МакЛафлин
Калеб МакЛафлин
Dirty Zeke
Режиссер Джеймс Сэмюэл
Сценарист Джеймс Сэмюэл, Md Minhaj Miah
Композитор Джеймс Сэмюэл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 февраля 2024
Премьера в мире 22 сентября 2023
Дата выхода
12 января 2024 Азербайджан
12 января 2024 Болгария
19 января 2024 Великобритания
19 октября 2023 Германия
12 января 2024 Испания
12 января 2024 Кыргызстан
12 января 2024 Литва
12 января 2024 Молдавия
11 января 2024 Норвегия 12
11 января 2024 Пуэрто-Рико PG-13
12 января 2024 Румыния o.A.
22 сентября 2023 США
25 апреля 2024 Сингапур
12 января 2024 Таджикистан
12 января 2024 Узбекистан
20 марта 2024 Франция
12 апреля 2024 Эстония
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $6 205 230
Производство Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Legendary Studios
Другие названия
The Book of Clarence, O Livro de Clarence, Книга Кларенса, Csodák könyve, El libro de Clarence, Il vangelo secondo Clarence, Księga Clarence'a, La Biblia de Clarence, Le livre de Clarence, Pins and Needles, Sahte Kitap, 克拉伦斯之书, סיפורו של קלרנס, 북 오브 클래런스

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Книга Кларенса - Трейлер 2
Книга Кларенса Трейлер 2
Книга Кларенса - Трейлер
Книга Кларенса Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Benjamin Люди... Единственная ошибка Бога.
Clarence Господи, прости их, ибо не ведают, что творят.
Benjamin О, пожалуйста. У меня есть молитва для тебя. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, убейте всех этих людей. Огонь и сера хватит. Но если возможно, дайте им лаву. Особенно того п#######, который меня рисует!
Clarence Мы все просто люди. Большинство из нас понятия не имеет, что мы делаем. Когда мы это поймём, будет слишком поздно.
Benjamin Я прожил всю жизнь, наблюдая за жестокостью людей. У тех, у кого было достаточно, мне не пожалели ни одной капли воды. Меня буквально срывали одежду с плеч.
Clarence Я был одним из тех мужчин. И за это я по-настоящему, по-настоящему сожалею. Я был жертвой своего неведения. Именно в этом и дело. Нам нужен просвет, а не наказание.
Benjamin Ну, удачи с этим.

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Несколько актёров этого фильма также снимались в фильме сценариста/режиссёра Джеймса Сэмюэла для Нетфликс "Чем сильнее они падают" (2021): Лакейт Стэнфилд [Кларенс/Томас], Р. Джей Сайлер [Элайджа] & Чейз Диллон [Кэббедж].

Новости о фильме

Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса»
29 ноября 2023 15:58 Лакит Стэнфилд конкурирует с Иисусом Христом в трейлере фильма «Книга Кларенса» Библейская комедийная драма при участии Джеймса Макэвоя.
Лакит Стэнфилд завидует Иисусу Христу в трейлере фильма «Книга Кларенса»
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Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса»
7 декабря 2022 12:57 Бенедикт Камбербэтч, Джеймс МакЭвой и другие актеры пополнили каст фильма «Книга Кларенса» Библейская сатира о человеке, наживающемся на популярности Иисуса.
В Италии начались съемки библейской комедии с Омаром Си и Лакитом Стэнфилдом
23 ноября 2022 13:33 В Италии начались съемки библейской комедии с Омаром Си и Лакитом Стэнфилдом Работа проходит в районе, где снимались «Страсти Христовы» и «Не время умирать».
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