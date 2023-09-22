Булавки и иглы,

Пытаясь найти лучшую жизнь, Кларенс очарован силой восходящего Мессии и вскоре рискует всем, чтобы проложить путь к божественному существованию.
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Несколько актёров этого фильма также снимались в фильме сценариста/режиссёра Джеймса Сэмюэла для Нетфликс "Чем сильнее они падают" (2021): Лакейт Стэнфилд [Кларенс/Томас], Р. Джей Сайлер [Элайджа] & Чейз Диллон [Кэббедж].