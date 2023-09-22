Булавки и иглы,

Benjamin Люди... Единственная ошибка Бога.

Clarence Господи, прости их, ибо не ведают, что творят.

Benjamin О, пожалуйста. У меня есть молитва для тебя. Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, убейте всех этих людей. Огонь и сера хватит. Но если возможно, дайте им лаву. Особенно того п#######, который меня рисует!

Clarence Мы все просто люди. Большинство из нас понятия не имеет, что мы делаем. Когда мы это поймём, будет слишком поздно.

Benjamin Я прожил всю жизнь, наблюдая за жестокостью людей. У тех, у кого было достаточно, мне не пожалели ни одной капли воды. Меня буквально срывали одежду с плеч.

Clarence Я был одним из тех мужчин. И за это я по-настоящему, по-настоящему сожалею. Я был жертвой своего неведения. Именно в этом и дело. Нам нужен просвет, а не наказание.