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Постер фильма Поп-звезда
3.5
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3.5

Поп-звезда

, 2005
Popstar
США / комедия, мелодрама, семейный / 18+
Постер фильма Поп-звезда
3.5

О фильме

Легкая молодежная романтическая комедия рассказывает историю современной Золушки. Остроумные диалоги, яркие герои и нелепые ситуации не дадут скучать. Фильм отлично подходит для семейного просмотра, потому что одинаково интересен и взрослым, и детям. Джейн Брайтон – миловидная, добрая девушка. Однако у нее большие проблемы с имиджем: она очень неуклюжая, неуверенная в себе, одевается ужасно старомодно. Неудивительно, что в школе над ней посмеиваются более удачливые и популярные сверстники. У героини также не ладятся отношения с противоположным полом, потому что мальчики ее совсем не замечают. Сама она безответно влюблена в самого красивого и популярного мальчика школы – МакКуина. У него своя рок-группа, куча поклонниц и смазливая внешность. Единственное, что у парня не получается – это учеба. Джейн в этом асс, поэтому вызывается делать за возлюбленного домашние задания. Встреча героев неожиданно меняет жизнь обоих.

В ролях

Эдрианн Палики
Эдрианн Палики
Whitney
Эндрю Стивенс
Эндрю Стивенс
Professor Brighton
Ричард Габай
Ричард Габай
Аарон Картер
JD McQueen
Алана Остин
Jane
Дина Дилл
Faith Brighton
Рик Овертон
Стелла Стивенс
Ванесса Энджел
Ванесса Энджел
Дэвид Кэссиди
Grant
Кимберли Кивон Уильямс
Abby
Мэри Элиз Хэйден
Bobette
Режиссер Ричард Габай
Сценарист Timothy Barton
Композитор Deeji Mincey, Boris Zelkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 8 ноября 2005
MPAA PG
Производство Tag Entertainment
Другие названия
Popstar, Gwiazda popu, Pop Star: Revuelo en las aulas, Popstar - Aller Aufstieg ist schwer..., Popsztár, Поп-звезда, Pop Star

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
2.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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