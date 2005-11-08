Легкая молодежная романтическая комедия рассказывает историю современной Золушки. Остроумные диалоги, яркие герои и нелепые ситуации не дадут скучать. Фильм отлично подходит для семейного просмотра, потому что одинаково интересен и взрослым, и детям. Джейн Брайтон – миловидная, добрая девушка. Однако у нее большие проблемы с имиджем: она очень неуклюжая, неуверенная в себе, одевается ужасно старомодно. Неудивительно, что в школе над ней посмеиваются более удачливые и популярные сверстники. У героини также не ладятся отношения с противоположным полом, потому что мальчики ее совсем не замечают. Сама она безответно влюблена в самого красивого и популярного мальчика школы – МакКуина. У него своя рок-группа, куча поклонниц и смазливая внешность. Единственное, что у парня не получается – это учеба. Джейн в этом асс, поэтому вызывается делать за возлюбленного домашние задания. Встреча героев неожиданно меняет жизнь обоих.