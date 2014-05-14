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Inganjungdok

Одержимость, 2013

2013 / Корея
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10 голосов
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О фильме

Молодой полковник Ким Чжин Пхен возвращается с Вьетнамской войны домой, на изолированную от мира корейскую военную базу. Его еще тревожат ужасы войны, поэтому у него никак не получается вклеиться обратно в размеренную офицерскую жизнь. Он так погружен в себя, что сам не понимает, любит ли он еще свою отзывчивую жену или нет. Однажды Ким Чжин Пхен встречает на военной базе новую девушку. Она замужем за его подчиненным, но полковник все равно влюбляется в нее. Ким Чжин Пхен надеется, что возникшие чувства вылечат его травмы, но страстный роман только опустошает. Закрытые сообщества, нарушение табу и чувственность — главные темы в творчестве режиссера Ким Дэ У. Еще сценаристом он перенес «Опасные связи» Шодерло де Лакло в Корею XVIII века для режиссера И Чжэ Ена, снявшего на этой основе фильм «Сокрытый скандал» (2003). Собственный режиссерский дебют Ким Дэ У — «Обучение непристойности» (2006) — тоже был посвящен эпохе династии Чосон и рассказывал о конфуцианском ученом, который с головой погрузился в изучение средневековой порнографии. В «Истории Чун Хян, рассказанной слугой» (фильм показывался на первом фестивале K-Motions в 2011 году) Ким Дэ У решился на вызывающий — одновременно эротический и феминистский — пересказ известной корейской легенды. «Яд» — первый фильм режиссера, действие которого происходит не во времена Чосон, хотя жены офицеров здесь похожи на придворных дам, а интерьеры сняты как дворцы в предыдущих работах автора.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 14 мая 2014
Возраст 18+
Режиссер
Ким Дэ-у
В ролях
Сон Сын-хон
Лим Джи-ён
Чо Ё-джон
Чо Ё-джон
Он Джу-ван
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