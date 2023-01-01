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La dégustation

Вкус любви, 2022

2022 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Страстный любитель вина Жак переживает кризис как в профессиональном, так и в личном плане. Он одинок, его винный бизнес не приносит дохода, а самое грустное, что из-за проблем с сердцем врачи запрещают ему пить какой-либо алкоголь. Однажды в магазин заходит медсестра Гортензия, которая вообще не имеет представления о вине и с большим трудом может отличить красное от белого. Сварливый винодел и болтливая женщина, похоже, созданы друг для друга, и после первой же дегустации вин их совместное будущее кажется уже не за горами.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Иван Кальберак
Иван Кальберак
В ролях
Изабель Карре
Изабель Карре
Бернар Кампан
Бернар Кампан
Эрик Вьеллар
Женевьев Мниш
Оливье Клавери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вкус любви 2 постера
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Вкус любви
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