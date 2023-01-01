Вкус любви, 2022

Страстный любитель вина Жак переживает кризис как в профессиональном, так и в личном плане. Он одинок, его винный бизнес не приносит дохода, а самое грустное, что из-за проблем с сердцем врачи запрещают ему пить какой-либо алкоголь. Однажды в магазин заходит медсестра Гортензия, которая вообще не имеет представления о вине и с большим трудом может отличить красное от белого. Сварливый винодел и болтливая женщина, похоже, созданы друг для друга, и после первой же дегустации вин их совместное будущее кажется уже не за горами.