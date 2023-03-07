Моя вторая половинка, 2021

Казалось бы, жизнь Андреа идёт своим чередом: длительные крепкие отношения с Лаурой завтра переходят на новый этап. Но перед свадьбой волнуются не только невесты. Что делать, если перед самым важным днём твоей жизни начинают одолевать сомнения о правильности решения? Накануне свадьбы Андреа рассматривает различные альтернативы своей жизни, которые привлекают его всё больше... Неожиданно судьба делает ему самый большой предсвадебный подарок - Андреа оказывается во временной петле, проживая один и тот же день в параллельных реальностях, имея возможность сравнить, что стало бы с его жизнью, сделай он другой выбор... Какой урок преподаст ему "день сурка" и сможет ли он из него выбраться?