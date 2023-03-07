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La donna per me

Моя вторая половинка, 2021

2021 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Казалось бы, жизнь Андреа идёт своим чередом: длительные крепкие отношения с Лаурой завтра переходят на новый этап. Но перед свадьбой волнуются не только невесты. Что делать, если перед самым важным днём твоей жизни начинают одолевать сомнения о правильности решения? Накануне свадьбы Андреа рассматривает различные альтернативы своей жизни, которые привлекают его всё больше... Неожиданно судьба делает ему самый большой предсвадебный подарок - Андреа оказывается во временной петле, проживая один и тот же день в параллельных реальностях, имея возможность сравнить, что стало бы с его жизнью, сделай он другой выбор... Какой урок преподаст ему "день сурка" и сможет ли он из него выбраться?

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Марко Мартани
В ролях
Андреа Архангели
Криштиану Качкамо
Angela Curri
Ilenia D'Avenia
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя вторая половинка 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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