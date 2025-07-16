Зрителей годами водили за нос: создатели «Шерлока» с Камбербэтчем официально определились с судьбой продолжения сериала

Практически с самого выхода финала «Шерлока» все к нему причастные люди говорили, что когда-нибудь продолжение все-таки увидит свет — мол, пока что основные актеры заняты, но готовы вернуться на Бейкер-стрит, как освободят график, а там может и полнометражный фильм снимут вместо нового сезона — надо просто подождать... Но увы.

Марк Гэтисс, один из авторов сериала и исполнитель роли Майкрофта Холмса, официально поставил крест на всех слухах. В интервью на International Global Series Festival он прямо заявил, что «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом не вернется никогда — ни в формате перезапуска, ни с новым актерским составом, ни даже в виде фильма.

По его словам, еще во время пандемии идея о полнометражке обсуждалась, и тогда Камбербэтч с Фриманом вроде бы не возражали. Но дальше разговоров дело так и не пошло — оба актера быстро охладели к этой затее.

«Мы нашли золотую жилу с Бенедиктом и Мартином. Зачем пытаться сделать то же самое еще раз?» — резюмировал Гэтисс, подчеркивая, что важно уметь вовремя остановиться и отпустить проект, который сказал все, что мог.

Актер убежден, что нет смысла снова и снова «раскрывать одно и то же убийство» — фанатам пора смириться и вспомнить сериал как редкий удачный пример современной адаптации классики.

«Шерлок» стартовал в 2010 году и мгновенно стал мировым феноменом. Четыре сезона и рождественский спецэпизод сделали Камбербэтча и Фримана суперзвездами, а поклонники вот уже восемь лет грезили о пятом сезоне или хотя бы о финальном фильме. Но теперь понятно — на Бейкер-стрит никто больше не вернется.