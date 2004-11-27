Бойфренд на Рождество, 2004

В канун Рождества тринадцатилетняя Холли Грант загадывает Санта-Клаусу желание – обрести настоящую любовь. В ответ девочка получает лишь стеклянный снежный шар с сообщением, что волшебник исполнит ее заветную мечту в течение ближайших двадцати лет.

Проходят годы, но Санта не торопится с исполнением желания Холли. Тем временем главная героиня, ставшая успешным адвокатом для малоимущих, после романа с сердцеедом Тедом все больше разочаровывается в романтических отношениях. Девушка и не подозревает, что уже совсем скоро на ее пороге появится долгожданный подарок в лице симпатичного незнакомца Дугласа. Получится ли у него вернуть Холли веру в чудо?

Праздничную и легкую романтическую комедию “Бойфренд на Рождество” снял режиссер Кевин Коннор (мини-сериалы “Сотворение мира” “Север и Юг II”), а главных героев сыграли Келли Уильямс (“Практика”, “Обмани меня”) и Патрик Малдун (“Мелроуз Плэйс”, “Звездный десант”).