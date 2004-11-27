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Бойфренд на Рождество Бойфренд на Рождество
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A Boyfriend for Christmas

Бойфренд на Рождество, 2004

2004 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В канун Рождества тринадцатилетняя Холли Грант загадывает Санта-Клаусу желание – обрести настоящую любовь. В ответ девочка получает лишь стеклянный снежный шар с сообщением, что волшебник исполнит ее заветную мечту в течение ближайших двадцати лет.

Проходят годы, но Санта не торопится с исполнением желания Холли. Тем временем главная героиня, ставшая успешным адвокатом для малоимущих, после романа с сердцеедом Тедом все больше разочаровывается в романтических отношениях. Девушка и не подозревает, что уже совсем скоро на ее пороге появится долгожданный подарок в лице симпатичного незнакомца Дугласа. Получится ли у него вернуть Холли веру в чудо?

Праздничную и легкую романтическую комедию “Бойфренд на Рождество” снял режиссер Кевин Коннор (мини-сериалы “Сотворение мира” “Север и Юг II”), а главных героев сыграли Келли Уильямс (“Практика”, “Обмани меня”) и Патрик Малдун (“Мелроуз Плэйс”, “Звездный десант”).

  • “Бойфренд на Рождество” – совместный фильм США и Германии, созданный по заказу кинокомпании Hallmark Entertainment. Компания Hallmark, известная российскому обывателю по праздничным открыткам с забавными медведями, ежегодно выпускает рождественские фильмы для своего семейного канала Hallmark Channel.
  • В реальной жизни Шеннон Уилкокс, сыгравшая маму главной героини Джоанну Грант, приходится матерью Келли Уильямс (Холли Грант).
  • “Бойфренд на Рождество” создавался специально для демонстрации на телевидении. Премьера картины состоялась на канале Hallmark Channel 27 ноября 2004.
  • Двумя годами ранее режиссер Кевин Коннор уже снимал кино на рождественскую тематику: в 2002 году вышел его “Санта младший” с Лорен Холли и Джаддом Нельсоном в главных ролях. Позже Коннор также снял рождественские комедии “Прощайте Мистер Крингл” (2010), “Годичный отпуск Энни Клаус” (2011) и “Рождественский поцелуй 2” (2014).
  • Фильм стал полнометражным дебютом для сценариста Роджера Шредера, который ранее писал сценарии только для сериала “Дни нашей жизни”.
  • Главный герой называет себя Дугласом Фирвудом. Дугласова пихта (англ. Douglas Fir) – вид вечнозеленого хвойного дерева, который часто используется в домах Северной Америке на Рождество.
  • Издание TV Guide сравнило фильм с фруктовым пирогом – “сладким, но полным лишних калорий”.
  • Дом, который создатели фильма использовали как жилище семьи Грантов, также появляется в другом рождественском фильме Hallmark Channel – комедии “Знакомьтесь, семья Санта Клауса” (2005).
  • Картину снимали в городе Уиттиер в штате Калифорния, в частности в местном торговом центре и здании суда. Сцена катания на коньках снята на катке на Першинг-сквер в Лос-Анджелесе.
  • В фильме есть сцена, в которой бывший парень Холли Тедом (Брюс Томас) и Дуглас Фирвуд (Патрик Малдун) едва не ссорятся, пытаясь превзойти друг друга в футбольной игре. Интересно, что Патрик Малдун выступал в составе футбольной команды Университета Южной Калифорнии.
  • Официальный слоган фильма – “Некоторые желания действительно сбываются”.
  • Чарльз Дернинг, сыгравший Санта-Клауса, был экс-боксером и ветераном Второй мировой войны, удостоенным Серебряной звезды, тремя медалями “Пурпурное сердце” и Орденом Почетного легиона от правительства Франции. До того, как стать актером, Дернинг работал таксистом, официантом и даже танцором.
  • Патрик Малдун является солистом американской рок-группы The Sleeping Masses.
  • Кевин Коннор работал в качестве режиссера над известным сериалом “Детективное агентство “Лунный свет”, который дал старт успешной актерской карьере Брюса Уиллиса.

Келли Уильямс («Обмани меня») и Патрик Малдун («Звездный десант») в трогательной рождественской мелодраме Кевина Коннора («Детективное агентство «Лунный свет»). В центре истории – одинокая молодая женщина, которая находит настоящую любовь накануне самого волшебного праздника года. В детстве мы верим в чудеса, однако чем старше становимся, тем меньше надеемся на то, что мечты сбудутся. Вот и Холли Грант будучи маленькой девочкой всецело доверяла Санта-Клаусу и загадала перед Рождеством найти своего любимого, родственную душу. Однако прошло уже двадцать лет, на носу очередной праздник, а Холли все еще одна. Теперь она одинокая и разочарованная в жизни женщина, которая давно не верит ни в любовь, ни в мечту. Тем не менее, жизнь преподносит ей неожиданный сюрприз. Во время волонтерской работы Холли встречает замечательного мужчину, который вновь заставляет ее почувствовать себя желанной и любимой.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 ноября 2004
Возраст 0+
Режиссер
Кевин Коннор
В ролях
Мартин Мулл
Мартин Мулл
Роджер Бампасс
Дэвид Старзик
Патрик Малдун
Патрик Малдун
Чарльз Дернинг
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса Даже самые отъявленные скептики под Новый год могут поверить в чудеса, что уж говорить о романтиках, для которых новогодние праздники – настоящая пора волшебства. Проникнуться праздничной атмосферой помогут лучшие новогодние и рождественские мелодрамы для романтиков в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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2 декабря 2021 14:43
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