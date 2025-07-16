Лорд будет Тёмным... во всех смыслах? В HBO засекретили актёра Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» — и тому есть лишь две причины

Поклонники франшизы будут в шоке, и пока непонятно — в хорошем смысле или не совсем.

В середине июля HBO официально запустила съёмки сразу двух сезонов «Гарри Поттера» подряд, и новости со съемочной площадки идут чуть ли не ежедневно. Студия то и дело анонсирует актеров, которые сыграют любимых миллионами героев. Но имя одного из них публика не узнает до самой премьеры.

Западные инсайдеры твердят, что HBO намеренно скрывают артиста, который сыграет Волан-де-Морта, и тому есть две правдоподобные причины — и обе способны «взорвать» фандом, но очень… по-разному.

1. Волан-де-Морт окажется темнокожим

После кастинга Паапы Эссиеду на роль Снейпа соцсети уже пережили мини-войну. Консервативная часть фанатов возмущалась, что «канон нарушен», тогда как другие парировали: «Раса — не главное, мафия важней».

Если Темного Лорда тоже сыграет чернокожий актер (например, Джон Бойега или Дэниэл Калуя), хейта будет в разы больше. HBO, возможно, просто оттягивает момент, когда придется оглашать непопулярное у части аудитории решение.

2. Его сыграла суперзвезда — и это Киллиан Мерфи?

Еще до кастингов было известно, что Рэйф Файнс (оригинальный Волан-де-Морт) сам предложил на свою роль Киллиана Мерфи — звезду «Острых козырьков» и «Оппенгеймера». Если это правда, HBO мог «замолчать» имя, чтобы не смещать фокус с юных и малоизвестных актеров на главных ролях.

Конечно, Мерфи идеален для этой роли: он мастер холодной, гипнотической злобы, да и внешне похож на описание Тома Реддла из книг.

А какая из версий ближе вам?

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