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2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

16 июля 2025 19:34
2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

Причем в НВО были уверены, что все закончится хэппи-эндом.

Даже вымученный последний сезон «Игры престолов», который фанаты до сих пор вспоминают с благим матом, не ударял по репутации франшизы так больно. Второй сезон «Дома дракона» умудрился собрать на грядущих «Эмми» всего шесть номинаций — и все до одной технические. Костюмчики, прически, грим, заставка — красиво, спору нет. Но все, что связано с актерской игрой, режиссурой или сценарием, жюри в упор не впечатлило.

Что особенно больно — ведь HBO выкатывали заявки почти на 40 позиций. Хотели все и сразу: «Лучший драматический сериал», сценарии и режиссура каждой серии, весь ключевой каст — от Эммы Д’Арси с короной Рейниры до Мэтта Смита с харизмой Деймона. Были надежды на Оливию Кук, Риса Иванса, кого только не — всех хотели отправить в гонку за статуэтками. Но по итогу гонка закончилась влетом в глухую стену.

Даже за «Лучшую драму» второй сезон не номинировали — и это первый случай для всей вселенной «Престолов».

2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

Что пошло не так? Да все просто: актеры пытались выжать из сценария максимум — но когда сценария почти нет, хоть лопни, не вытянешь. Интриги и схватки, за которые зрители прощали даже редкие затянутые моменты «Игры престолов», тут уступили место унылым диалогам персонажей и пыльным коридорам замков.

Большинство конфликтных сцен свелось к «подошел — посмотрел — промолчал». На фоне «Андора» или «Одних из нас», где каждая реплика весит тонну, «Дом дракона» выглядит роскошной, но пустой декорацией.

Еще печальнее, что фанатская база у сериала по-прежнему огромная — люди ждут третий сезон и надеются на лучшее. Но академики «Эмми» любят не только красивые платья и золоченые стены, а живую драму. А ее тут почти нет.

В итоге — вместо триумфа на главной телепремии года «Дом дракона» остался с утешительными номинациями за парики и фоны. Не то, чтобы они не заслужили — костюмеры и художники правда тянут эту сагу на плечах. Но когда сериал скатился до «ну хоть за прически дадут», это уже не «Игра престолов», а театральный капустник.

Ранее мы писали: Провальная киноадаптация Джорджа Мартина внезапно стала мировым хитом стриминга — у фильма всего 24% «свежести» на Rotten Tomatoes

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Дом дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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