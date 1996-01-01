Во время секретной операции в Боснии группу Майкла Бишопа, секретного агента ЦРУ, предает крот, и операция проваливается. Выживает только Бишоп, несмотря на тяжелые травмы. Спустя несколько лет он становится телохранителем топ-модели Сьюзан Трент. Когда на нее совершается нападение, и ее муж-миллиардер погибает, Бишоп становится одним из подозреваемых, поскольку у него есть мотивы для покушения. Теперь герой должен провести собственное расследование, чтобы очистить свое доброе имя и спасти свою подопечную от гибели. Бишоп узнает, что Трент занимался теневым бизнесом по продаже оружия. Неожиданно происходит еще одна атака, в которой Бишопу удается убить одного из стрелков. Это оказывается бывший сотрудник Трента, и герой начинает подозревать, что все это – большой акт мести…
В центре событий находится бывший морпех, который во время миссии по спасению заложников, получает множественные ранения от преступника и выживает. Теперь он работает телохранителем в одной семье и снова сталкивается с тем же убийцей. Объединившись с агентом ФБР, Бишоп собирается навсегда с ним покончить.
|1 января 1996
|Канада
|7 марта 1996
|Финляндия
|K-18
|7 марта 1996
|Швеция
|15