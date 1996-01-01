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Постер фильма Саботаж
Постер фильма Саботаж
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Саботаж

Саботаж

Sabotage 18+
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О фильме

Во время секретной операции в Боснии группу Майкла Бишопа, секретного агента ЦРУ, предает крот, и операция проваливается. Выживает только Бишоп, несмотря на тяжелые травмы. Спустя несколько лет он становится телохранителем топ-модели Сьюзан Трент. Когда на нее совершается нападение, и ее муж-миллиардер погибает, Бишоп становится одним из подозреваемых, поскольку у него есть мотивы для покушения. Теперь герой должен провести собственное расследование, чтобы очистить свое доброе имя и спасти свою подопечную от гибели. Бишоп узнает, что Трент занимался теневым бизнесом по продаже оружия. Неожиданно происходит еще одна атака, в которой Бишопу удается убить одного из стрелков. Это оказывается бывший сотрудник Трента, и герой начинает подозревать, что все это – большой акт мести…

  • Фамилии двух главных героев, Бишоп и Касл, являются англоязычными обозначениями шахматных фигур, слона и ладьи. Очевидно, это отсылает к теме фильма, которая заключается в том, что героями манипулируют, как шахматными фигурами.
  • Фильм во многом вдохновлен картиной Алекса Проайса «Ворон». Помимо общих актеров и сюжетных параллелей, в обоих фильмах присутствует мрачная музыка и гнетущая атмосфера, а также темы мести, предательства и коррупции.

В центре событий находится бывший морпех, который во время миссии по спасению заложников, получает множественные ранения от преступника и выживает. Теперь он работает телохранителем в одной семье и снова сталкивается с тем же убийцей. Объединившись с агентом ФБР, Бишоп собирается навсегда с ним покончить.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 1 января 1996
Дата выхода
1 января 1996 Канада
7 марта 1996 Финляндия K-18
7 марта 1996 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Applecreek Communications Inc., Applecreek Productions
Другие названия
Sabotage, Саботаж, Sabotagem, Dark Assassin, Sabotaje, Sabotaż, Szabotázs, サボタージュ（1996）
Режиссер
Тибор Такач
Тибор Такач
В ролях
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Тони Тодд
Тони Тодд
Грэм Грин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Саботаж

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