Постер фильма Новый разум
3.1 Рейтинг IMDb: 2.9
Новый разум

Новый разум

Mind Blown 18+
О фильме

Фантастический боевик режиссеры Кристиана Сесмы, автора лент «Хроники мстителя», «Ночная бригада» и «Пристрелить героя». «Новый разум» - это сверхсекретный государственный проект, который захватывает в свои сети людей с особенными способностями: вундеркиндов, ученых, талантливых музыкантов и художников. Во время очередной миссии с использованием талантов все планы идут наперекосяк, и результатом становится трагедия – проект «сжирает» целый город, не оставив даже камня на камне. Но кто в действительности виноват в трагедии – бездушные машины, для которых не существует понятий «жалость», «сострадание», «человечность» и «любовь», или все же человек, который придумал, создал и запустил эту лабораторию разрушения? Искать ответы на эти неоднозначные философские вопросы отправляется Дженнифер Гейнс, телекинетик с обостренным чувством справедливости. 

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Дата выхода
1 января 2016 США
Производство Cinetel Films, Ton of Hats, Zoo Creatives
Другие названия
Mind Blown, El proyecto supermente, Mind Blown: Menace psychique, Nome de Código: Mind Blown, Operation Mindcrime, Проект Психокинеза, エスパー・リーグ
Режиссер
Кристиан Сесма
Кристиан Сесма
В ролях
Люк Госс
Мэри Кристина Браун
Мэри Кристина Браун
Джон Мак
Расселл Джонс
Все актеры и съемочная группа
3.1
2.9 IMDb
Цитаты
Colonel Tyron Clayton Как только ты задумаешь мысль, она покидает твой разум. Ты не можешь вернуть её назад. Нельзя раздумать уже подуманное. Оно уже там, вне тебя.
