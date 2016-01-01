Фантастический боевик режиссеры Кристиана Сесмы, автора лент «Хроники мстителя», «Ночная бригада» и «Пристрелить героя». «Новый разум» - это сверхсекретный государственный проект, который захватывает в свои сети людей с особенными способностями: вундеркиндов, ученых, талантливых музыкантов и художников. Во время очередной миссии с использованием талантов все планы идут наперекосяк, и результатом становится трагедия – проект «сжирает» целый город, не оставив даже камня на камне. Но кто в действительности виноват в трагедии – бездушные машины, для которых не существует понятий «жалость», «сострадание», «человечность» и «любовь», или все же человек, который придумал, создал и запустил эту лабораторию разрушения? Искать ответы на эти неоднозначные философские вопросы отправляется Дженнифер Гейнс, телекинетик с обостренным чувством справедливости.