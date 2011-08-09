Тактическая сила, 2011

Капитан Фрэнк Тейт возглавляет команду из четырех спецназовцев. Им удается остановить ограбление магазина и спасти заложников, при этом уничтожив здание. Их начальник сердится и приказывает им пройти повторное обучение. Тем временем Илья Калашников и Деметриус, два члена русской мафии, привозят пленника по имени Кенни на склад за городом. Они требуют, чтобы Кенни вернул «предмет», который он там спрятал. По иронии судьбы туда же прибывают Лампоне и Сторато, члены итальянской мафии, а также сами спецназовцы. Вскоре все три стороны узнают друг о друге и вступают в смертельное противостояние. Проблема в том, что у героев нет настоящих патронов, а их враги вооружены для зубов. Удастся ли им победить?