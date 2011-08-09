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Тактическая сила Тактическая сила
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Tactical Force

Тактическая сила, 2011

2011 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Капитан Фрэнк Тейт возглавляет команду из четырех спецназовцев. Им удается остановить ограбление магазина и спасти заложников, при этом уничтожив здание. Их начальник сердится и приказывает им пройти повторное обучение. Тем временем Илья Калашников и Деметриус, два члена русской мафии, привозят пленника по имени Кенни на склад за городом. Они требуют, чтобы Кенни вернул «предмет», который он там спрятал. По иронии судьбы туда же прибывают Лампоне и Сторато, члены итальянской мафии, а также сами спецназовцы. Вскоре все три стороны узнают друг о друге и вступают в смертельное противостояние. Проблема в том, что у героев нет настоящих патронов, а их враги вооружены для зубов. Удастся ли им победить? 

  • Группы спецназа из Южной Калифорнии действительно тренируются на заброшенной базе морской пехоты Эль-Торо, по сути представляющей собой склад. Именно в этом месте режиссер Адамо Паоло Култраро придумал основную идею фильма.
  • Только при съемке финальной сцены перестрелки основными актерами фильма было израсходовано более 800 холостых патронов, не говоря уже об остальных эпизодах. 
  • Маска злобного клоуна, которую носил один из грабителей магазинов в начале фильма, аналогична маске убийц в «Отдача», в которой также снялся Стив Остин.

Все начиналось как штатные учения. Команда капитана Тейта прибыла на заброшенную военную базу. Огромный самолетный ангар недалеко от города — идеальное место для тренировок. Но спецназовцев ожидает неприятный сюрприз — база используется двумя враждующими военными группировками. Команда оказывается в ловушке — в засекреченном ангаре они вынуждены противостоять двум вооруженным бандам, но силы слишком не равны.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 9 августа 2011
Возраст 16+
Режиссер
Адам П. Калтраро
В ролях
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Джерри Вассерман
Адриан Холмс
Адриан Холмс
Майкл Эклунд
Майкл Эклунд
Питер Брайант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тактическая сила 2 постера
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Тактическая сила
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:15
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