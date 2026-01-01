Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Кинотеатры
Вершина
Кинотеатр Вершина (Сургут) на карте
Кинотеатр Вершина (Сургут) на карте
Торговый центр
Кинотеатр Вершина (Сургут) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
300
метров
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
5
1.6
км
ДК «Невесомость»
просп. Мира, 33/1
5
2.5
км
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
5
3.6
км
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
5
3.9
км
Галерея кино
Набережный просп., 7
5
4.1
км
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
