Отзывы о кинотеатре Вершина
Konstantin Lovyagin
20 октября 2017, 06:14
Сколько стоит пригласительные билеты
20 октября 2017, 06:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 октября 2017, 11:17
в ответ на сообщение
Konstantin Lovyagin от 20 октября 2017, 06:14
Константин, здравствуйте!
Вы хотите купить билеты с открытой датой, верно?
20 октября 2017, 11:17
0
0
Ответить
mbaibuz16
16 апреля 2021, 20:20
Билеты по 100 рублей, супер✌️
16 апреля 2021, 20:20
1
0
Ответить
mbaibuz16
16 апреля 2021, 20:22
Хороший кинотеатр 🔥
16 апреля 2021, 20:22
1
0
Ответить
User
24 декабря 2021, 20:37
Оценка
Не первый раз хожу в этот кинотеатр, но сегодня увидела очень грязный зал, засаленые сиденья, липкий пол, фу
24 декабря 2021, 20:37
0
0
Ответить
Елена Гордина
20 августа 2024, 15:00
Оценка
Очень хороший и чистый кинотеатр, персонал очень добрый и приветливый. Очень нравится особенно цены 100 за вход
20 августа 2024, 15:00
0
0
Ответить
Елена Гордина
20 августа 2024, 15:00
Оценка
Люди очень добрые
20 августа 2024, 15:00
0
0
Ответить
