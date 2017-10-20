Оповещения от Киноафиши
Konstantin Lovyagin 20 октября 2017, 06:14
Сколько стоит пригласительные билеты
20 октября 2017, 06:14 Ответить
Киноафиша.инфо 20 октября 2017, 11:17
в ответ на сообщение Konstantin Lovyagin от 20 октября 2017, 06:14
Константин, здравствуйте!
Вы хотите купить билеты с открытой датой, верно?
20 октября 2017, 11:17 Ответить
mbaibuz16 16 апреля 2021, 20:20
Билеты по 100 рублей, супер✌️
16 апреля 2021, 20:20 Ответить
mbaibuz16 16 апреля 2021, 20:22
Хороший кинотеатр 🔥
16 апреля 2021, 20:22 Ответить
User 24 декабря 2021, 20:37
Оценка
Не первый раз хожу в этот кинотеатр, но сегодня увидела очень грязный зал, засаленые сиденья, липкий пол, фу
24 декабря 2021, 20:37 Ответить
Елена Гордина 20 августа 2024, 15:00
Оценка
Очень хороший и чистый кинотеатр, персонал очень добрый и приветливый. Очень нравится особенно цены 100 за вход
20 августа 2024, 15:00 Ответить
Елена Гордина 20 августа 2024, 15:00
Оценка
Люди очень добрые
20 августа 2024, 15:00 Ответить
