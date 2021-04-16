Кинотеатр «Вершина» в городе Сургут работает в торговом центре «Вершина, по адресу ул. Генерала Иванова, 1.

Этот четырехзальный мультиплекс оснащен новым цифровым кинопроекционным оборудованием, звуковой системой «DolbyDigitalSurround EX» и широкоформатным экраном.

Большой зал вмещает в себя – 197 посадочных мест, малый – 84. В каждом из них показывают фильмы в 3Dформате.

В торговом центре есть все для полноценного отдыха. После окончания фильма гости могут посетить ресторанчик с Европейской и Русской кухней, кафе-пиццерию «Сити» а также сэндвич-кафе «Subway». Для любителей Японской кухни открыто кафе «Чао-какао».

Запастись попкорном можно в кино-баре, он находится в фойе кинотеатра. Там же размещены мягкие комфортабельные диваны для отдыха. На плазменных телевизорах показывают мировые киноновинки.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Вершина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.