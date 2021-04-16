Оповещения от Киноафиши
Русский
Киноафиша Сургута Кинотеатры Вершина

Вершина

Сургут
Адрес
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
Телефон

+7 (3462) 550-540

Билеты от 200 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Вершина»

О кинотеатре

Кинотеатр «Вершина» в городе Сургут работает в торговом центре «Вершина, по адресу ул. Генерала Иванова, 1.

Этот четырехзальный мультиплекс оснащен новым цифровым кинопроекционным оборудованием, звуковой системой «DolbyDigitalSurround EX» и широкоформатным экраном.

Большой зал вмещает в себя – 197 посадочных мест, малый – 84. В каждом из них показывают фильмы в 3Dформате.

В торговом центре есть все для полноценного отдыха. После окончания фильма гости могут посетить ресторанчик с Европейской и Русской кухней, кафе-пиццерию «Сити» а также сэндвич-кафе «Subway». Для любителей Японской кухни открыто кафе «Чао-какао».

Запастись попкорном можно в кино-баре, он находится в фойе кинотеатра. Там же размещены мягкие комфортабельные диваны для отдыха. На плазменных телевизорах показывают мировые киноновинки.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Вершина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Парковка
11 голосов
Билеты от 200 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Вершина
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 200 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
12:55 от 400 ₽ 15:10 от 400 ₽ 17:25 от 450 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 3 сеанса
10:55 от 400 ₽ 13:10 от 400 ₽ 15:20 от 400 ₽ ...
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Сегодня 2 сеанса
20:05 от 450 ₽ 23:00 от 200 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

mbaibuz16 16 апреля 2021, 20:20
Билеты по 100 рублей, супер✌️
mbaibuz16 16 апреля 2021, 20:22
Хороший кинотеатр 🔥
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Вершина

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:10 от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:55 от 400 ₽ 15:10 от 400 ₽ 17:25 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:55 от 400 ₽ 13:10 от 400 ₽ 15:20 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
