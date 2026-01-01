Оповещения от Киноафиши
ДК «Невесомость»
просп. Мира, 33/1
900 метров
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
1.6 км
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
2 км
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2.1 км
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2.3 км
Галерея кино
Набережный просп., 7
2.8 км
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
3.3 км
Юган
г. Нефтеюганск ул. 3-й микрорайон, 24
46.8 км
Кедр
ул. Николая Самардакова, 26а
64.4 км
Глобал Синема
6 микрорайон, стр. 13
76.6 км
Арбат
ул. Солнечная, 21
95.7 км
Галактика
ул. Дружбы народов, 60
125 км
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
