Кинотеатр « Галерея кино» в городе Сургут расположен по адресу Набережный проспект, 7.

Мультиплекс предусматривает один кинозал на 46 посадочных мест. Основной репертуар – это мировые новинки и премьеры российских кинокартин. Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной системой, благодаря которой просмотреть фильмы можно в 3D формате.

В этом кинотеатре есть все необходимое для приема людей с ограниченными возможностями.

В кино-баре продаются закуски, десерты, а также алкогольные и безалкогольные напитки. В фойе установлены мягкие диваны для отдыха и плазменные телевизоры.

На территории киноцентра есть бесплатная автомобильная парковка.