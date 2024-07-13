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Галерея кино

Сургут
Адрес
г. Сургут, Набережный просп., 7
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Телефон

+7 (3462) 45-84-58 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр « Галерея кино» в городе Сургут расположен по адресу Набережный проспект, 7.

Мультиплекс предусматривает один кинозал на 46 посадочных мест. Основной репертуар – это мировые новинки и премьеры российских кинокартин. Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной системой, благодаря которой просмотреть фильмы можно в 3D формате.

В этом кинотеатре есть все необходимое для приема людей с ограниченными возможностями.

В кино-баре продаются закуски, десерты, а также алкогольные и безалкогольные напитки. В фойе установлены мягкие диваны для отдыха и плазменные телевизоры.

На территории киноцентра есть бесплатная автомобильная парковка.

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Отзывы о кинотеатре

nina-maks577 13 июля 2024, 11:17
Недавно открыли для своей семьи новое место, для просмотра фильмов. Кинотеатр. Галерея кино. Небольшой уютный кинозал, нет оглушительной громкости,… Читать дальше…
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