Кинотеатр « Галерея кино» в городе Сургут расположен по адресу Набережный проспект, 7.
Мультиплекс предусматривает один кинозал на 46 посадочных мест. Основной репертуар – это мировые новинки и премьеры российских кинокартин. Каждый зал оснащен современной акустической и кинопроекционной системой, благодаря которой просмотреть фильмы можно в 3D формате.
В этом кинотеатре есть все необходимое для приема людей с ограниченными возможностями.
В кино-баре продаются закуски, десерты, а также алкогольные и безалкогольные напитки. В фойе установлены мягкие диваны для отдыха и плазменные телевизоры.
На территории киноцентра есть бесплатная автомобильная парковка.