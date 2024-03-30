Кинотеатр «Галактика» в городе Сургут расположен по адресу 30 лет Победы, 46.

Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала:

«Луна» предусматривает 86 посадочных мест;

«Комета» предусматривает 54 посадочных мест;

«Сатурн» предусматривает 93 посадочных мест.

Уникальный дизайн киноцентра не имеет повторов, он выполнен в духе "футуристического космизма". Зайдя в здание, гости окажутся в галактическом пространстве на борту космического корабля, который подвис над неизвестной планетой. В каждом зале предусмотрены удобные французские кресла QuinetteGallay с подстаканниками и система кондиционирования зима-лето.

Дети могут насладиться отдыхом в зоне игровых автоматов KidsGalaxy. Для тех, кто проголодался, предлагается посетить fastfood.

На территории киноцентра построена бесплатная автомобильная парковка.

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