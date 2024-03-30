Кинотеатр «Галактика» в городе Сургут расположен по адресу 30 лет Победы, 46.
Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала:
«Луна» предусматривает 86 посадочных мест;
«Комета» предусматривает 54 посадочных мест;
«Сатурн» предусматривает 93 посадочных мест.
Уникальный дизайн киноцентра не имеет повторов, он выполнен в духе "футуристического космизма". Зайдя в здание, гости окажутся в галактическом пространстве на борту космического корабля, который подвис над неизвестной планетой. В каждом зале предусмотрены удобные французские кресла QuinetteGallay с подстаканниками и система кондиционирования зима-лето.
Дети могут насладиться отдыхом в зоне игровых автоматов KidsGalaxy. Для тех, кто проголодался, предлагается посетить fastfood.
На территории киноцентра построена бесплатная автомобильная парковка.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Галактика» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
При предъявлении соответствующего документа. Скидка действует на все фильмы, не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Приобрести билет со скидкой можно только на кассе кинотеатра.
Людям с ограниченными возможностями - бесплатно, сопровождающему 30% от стоимости билета. Не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Акция действует при наличии социальной карты инвалида, либо другого подтверждающего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты При предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу или паспорта гражданина РФ (страница 16 и 17, 3 и более детей) на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.