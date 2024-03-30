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Киноафиша Сургута Кинотеатры Галактика

Галактика

Сургут
Адрес
г. Сургут, ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
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Телефон

+7(3462) 93-51-00 / бронирование

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Билеты от 430 ₽
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Союз»

О кинотеатре

Кинотеатр «Галактика» в городе Сургут расположен по адресу 30 лет Победы, 46.

Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала:

«Луна» предусматривает 86 посадочных мест;

«Комета» предусматривает 54 посадочных мест;

«Сатурн» предусматривает 93 посадочных мест.

Уникальный дизайн киноцентра не имеет повторов, он выполнен в духе "футуристического космизма". Зайдя в здание, гости окажутся в галактическом пространстве на борту космического корабля, который подвис над неизвестной планетой. В каждом зале предусмотрены удобные французские кресла QuinetteGallay с подстаканниками и система кондиционирования зима-лето.

Дети могут насладиться отдыхом в зоне игровых автоматов KidsGalaxy. Для тех, кто проголодался, предлагается посетить fastfood.

На территории киноцентра построена бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Галактика» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Парковка
7.2 Оцените
20 голосов
Билеты от 430 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Галактика
Край чудес
Край чудес
Сегодня 3 сеанса
13:45 от 430 ₽ 17:05 от 540 ₽ 18:50 от 540 ₽ ...
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 430 ₽ 15:30 от 430 ₽ ...
Между нами, девочками
Между нами, девочками
Сегодня 3 сеанса
12:25 от 430 ₽ 20:35 от 540 ₽ 22:20 от 450 ₽ ...
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

tkachevgena97 30 марта 2024, 20:11
Усатый охранник не пустил, 0двадцатипятилетнего меня, на Кунг-фу Панда 4. То, что я испытал, просто не описать. Теперь лысый дядька не нравится мне больше остальных.
User 3 июля 2022, 21:52
класс
Отзывы Написать отзыв
20 голосов
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Оцените
Скидки в кинотеатре
Участникам ВОВ - бесплатно

При предъявлении соответствующего документа. Скидка действует на все фильмы, не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Приобрести билет со скидкой можно только на кассе кинотеатра.

Ветеранам ВОВ
Людям с ограниченными возможностями - бесплатно

Людям с ограниченными возможностями - бесплатно, сопровождающему 30% от стоимости билета. Не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Акция действует при наличии социальной карты инвалида, либо другого подтверждающего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
Многодетные семьи

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты При предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу или паспорта гражданина РФ (страница 16 и 17, 3 и более детей) на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Сургута

Фильмы в кинотеатре Галактика

Сегодня 10 Завтра 11 сб 12 вс 13 пн 14 вт 15 ср 16
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
13:45 от 430 ₽ 17:05 от 540 ₽ 18:50 от 540 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
12:10 от 430 ₽ 15:30 от 430 ₽
Между нами, девочками
Между нами, девочками комедия 2026, Россия
2D
12:25 от 430 ₽ 20:35 от 540 ₽ 22:20 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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