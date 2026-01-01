Скидки в кинотеатрах Сургута

Участникам ВОВ - бесплатно / Галактика При предъявлении соответствующего документа. Скидка действует на все фильмы, не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Приобрести билет со скидкой можно только на кассе кинотеатра.

Людям с ограниченными возможностями - бесплатно / Галактика Людям с ограниченными возможностями - бесплатно, сопровождающему 30% от стоимости билета. Не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Акция действует при наличии социальной карты инвалида, либо другого подтверждающего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетные семьи / Галактика Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты При предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу или паспорта гражданина РФ (страница 16 и 17, 3 и более детей) на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам / Галактика Пенсионерам - скидка 30%. Скидка действует при предъявлении пенсионного удостоверения. Акции и скидки не суммируются. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.