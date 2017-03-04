Кинотеатр «Мир», в городе Сургут, основался в торговом центре «Сити-центр», по адресу улица Ленина, 43. Он был открыт после капитальной реконструкции 29 мая 2018 года.

В этом двухзальном мультиплексе установлено современное техническое оборудование, благодаря которому у зрителей есть возможность сходить на киносеанс в 3D формате.

В Сургуте киноцентр «Мир» является одним из посещаемых. Гостей привлекает удачное месторасположение и наличие автомобильной парковки. Сюда любят приходить семейные люди и влюбленные пары.

Первый зрительный зал вмещает - 103 посадочных мест, второй – 189. В каждом установлены мягкие кресла и кондиционеры.

Напитки и закуски продаются в кино-баре. В кафе «Сити» подают меню европейской кухни. Японскую кухню можно отведать в кофейне «Чао-какао». В холле кинотеатра предусмотрены мягкие диваны. Приятная дружелюбная атмосфера поднимет настроения каждому посетителю.