Киноафиша Сургута Кинотеатры Мир

Мир

Сургут
Адрес
г. Сургут, пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
Телефон

+7 (3462) 55-05-40

Билеты от 400 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Сити Центр»

О кинотеатре

Кинотеатр «Мир», в городе Сургут, основался в торговом центре «Сити-центр», по адресу улица Ленина, 43. Он был открыт после капитальной реконструкции 29 мая 2018 года.

В этом двухзальном мультиплексе установлено современное техническое оборудование, благодаря которому у зрителей есть возможность сходить на киносеанс в 3D формате.

В Сургуте киноцентр «Мир» является одним из посещаемых. Гостей привлекает удачное месторасположение и наличие автомобильной парковки. Сюда любят приходить семейные люди и влюбленные пары.

Первый зрительный зал вмещает - 103 посадочных мест, второй – 189. В каждом установлены мягкие кресла и кондиционеры.

Напитки и закуски продаются в кино-баре. В кафе «Сити» подают меню европейской кухни. Японскую кухню можно отведать в кофейне «Чао-какао». В холле кинотеатра предусмотрены мягкие диваны. Приятная дружелюбная атмосфера поднимет настроения каждому посетителю.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Диваны
Парковка
18 голосов
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мир
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 3 сеанса
11:20 от 400 ₽ 13:40 от 400 ₽ 14:45 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

olchik.z1982 4 марта 2017, 16:06
Мы часто покупаем пригласительные билеты на подарки, а сегодня моего ребенка не пустили по этому билету на мультфильм "Зверопой". При покупке этих… Читать дальше…
Никита Зуёнок 2 марта 2019, 18:14
Кинотеатр норм , но мало людей . Поставил властный бал из-за персонала . Управляющие просто ужас . Какой ......... их набирает ? Не продали билет на… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
Фильмы в кинотеатре Мир

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:20 от 400 ₽ 13:40 от 400 ₽ 14:45 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
