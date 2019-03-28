Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сургута Кинотеатры Каро 8 Аура

Каро 8 Аура

Сургут
Адрес
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
Показать на карте
Билеты от 240 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

КАРО
ТРК
Расположен в ТРЦ «Аура»

О кинотеатре

Кинотеатр «Каро 8 Аура» в городе Сургут основался в торговом центре «Аура» по адресу Нефтеюганское шоссе, 1. 

Мультиплекс предусматривает восемь кинозалов, четыре из них предназначены для демонстрации фильмов в 3D формате. Общая вместительность составляет 1307 зрительских мест, площадь кинотеатра – 5000 кв.м. Каждый кинозал оснащен новым проекционным оборудованием Christie, перламутровыми экранами Harkless 180 и акустической системой QSC. Основной репертуар мультиплекса это премьеры мирового и российского кино.

В огромном киноцентре есть все для полноценного отдыха:

Кино-бар (здесь предлагают посетителям запастись попкорном, прохладительными напитками, десертами и разной закуской);

Игровая площадка для детей;

Кафе с Европейской кухней и суши-бар;

Автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Каро 8 Аура» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
Парковка
6.9 Оцените
38 голосов
Билеты от 240 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 8 Аура
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 240 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 4 сеанса
11:15 от 310 ₽ 15:00 от 380 ₽ 20:25 от 480 ₽ 23:15 от 480 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 310 ₽ 13:10 от 380 ₽ 18:20 от 480 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
13:20 от 380 ₽ 20:05 от 480 ₽ 23:00 от 480 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Соня Пономарёва 28 марта 2019, 17:36
персонал не пустил в зал с едой. сказал «либо оставляйте, либо ешьте здесь. в зал я вас не пущу» единственный раз, когда, не предупреждая, не пустили… Читать дальше…
Александра Трофимова 28 марта 2019, 17:44
персонал не пустил нас в зал со своей едой, сказали «либо выкидываете, либо ешьте тут, в зал не пущу». до этого нас никто не предупредил, и когда… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
38 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В кинотеатре «КАРО 8 Аура» проходит акция «Летние цены»
В кинотеатре «КАРО 8 Аура» проходит акция «Летние цены» В кинотеатре «КАРО 8 Аура» проходит акция «Летние цены». С 31 мая на все сеансы, в том числе и в 3D, будут установлены специальные цены в размере от ста рублей. При этом
Написать
25 мая 2018 01:30
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА»
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА» 23 апреля-2 мая в кинотеатрах сети «КАРО» проходит акция «КИНО.ВЕСНА», в рамках которой на новинки кинопроката установят «весенние» цены. В 6 регионах на все
Написать
17 апреля 2018 02:11
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры
«Нелюбовь» возвращается в кинотеатры С 21 февраля драму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева можно снова увидеть на больших экранах. Тяжелая и пронзительная кинолента рассказывает о паре, переживающей мучительный развод. Супруги
Написать
21 февраля 2018 18:37
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Каро 8 Аура

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 ср 18 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:20 от 240 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
11:15 от 310 ₽ 15:00 от 380 ₽ 20:25 от 480 ₽ 23:15 от 480 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 310 ₽ 13:10 от 380 ₽ 18:20 от 480 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше