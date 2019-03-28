Кинотеатр «Каро 8 Аура» в городе Сургут основался в торговом центре «Аура» по адресу Нефтеюганское шоссе, 1.

Мультиплекс предусматривает восемь кинозалов, четыре из них предназначены для демонстрации фильмов в 3D формате. Общая вместительность составляет 1307 зрительских мест, площадь кинотеатра – 5000 кв.м. Каждый кинозал оснащен новым проекционным оборудованием Christie, перламутровыми экранами Harkless 180 и акустической системой QSC. Основной репертуар мультиплекса это премьеры мирового и российского кино.

В огромном киноцентре есть все для полноценного отдыха:

Кино-бар (здесь предлагают посетителям запастись попкорном, прохладительными напитками, десертами и разной закуской);

Игровая площадка для детей;

Кафе с Европейской кухней и суши-бар;

Автомобильная парковка.

