Кинотеатр «Синема Парк» в городе Сургут основался в торговом центре «Сургут Сити», по адресу Югорский тракт, 38.

Мультиплекс предусматривает восемь залов с общей вместительностью - 1330 посадочных мест. Основной репертуар киноцентра это мировое кино и отечественные новинки.

В зале IMAX – 360 зрительных мест, он оснащен цифровым оборудованием и чувствительными креслами, благодаря этому посетители испытывают такие реалистичные спецэффекты, как ароматы, вспышки молнии, туман, ветер, брызги и т.д. Для людей, которые любят повышенную комфортность, предусмотрены залы Relax и Jolly.

В этом кинотеатре каждый зритель имеет возможность насладиться фильмами в 2D, 3D и 4D формате.

Холл кинотеатра располагает кино-баром, где продаются прохладительные напитки и разнообразные закуски.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.