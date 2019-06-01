Оповещения от Киноафиши
Русский
Синема Парк Сити Молл

Синема Парк Сити Молл

Сургут
Адрес
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 410 ₽
Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Сургут Сити Молл»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк» в городе Сургут основался в торговом центре «Сургут Сити», по адресу Югорский тракт, 38.

Мультиплекс предусматривает восемь залов с общей вместительностью - 1330 посадочных мест. Основной репертуар киноцентра это мировое кино и отечественные новинки.

В зале IMAX – 360 зрительных мест, он оснащен цифровым оборудованием и чувствительными креслами, благодаря этому посетители испытывают такие реалистичные спецэффекты, как ароматы, вспышки молнии, туман, ветер, брызги и т.д. Для людей, которые любят повышенную комфортность, предусмотрены залы Relax и Jolly.

В этом кинотеатре каждый зритель имеет возможность насладиться фильмами в 2D, 3D и 4D формате.

Холл кинотеатра располагает кино-баром, где продаются прохладительные напитки и разнообразные закуски.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
8.6 Оцените
22 голоса
Билеты от 410 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Сити Молл
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:15 от 410 ₽ 12:10 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

rasima-galieva 1 июня 2019, 21:07
Большие очереди, чтобы купить очки пришлось простоять в очереди 15 минут
Камил Шамилович 17 декабря 2018, 18:20
👎
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
4 апреля 2017 18:16
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Сити Молл

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 чт 12 сб 14 вс 15 вт 17 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 вт 24
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 410 ₽ 12:10 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
