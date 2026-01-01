Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Сургута
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2 отзыва
2
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
7 отзывов
3
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2 отзыва
4
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
16 отзывов
5
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
2 отзыва
6
ДК «Невесомость»
просп. Мира, 33/1
7
Галерея кино
Набережный просп., 7
1 отзыв
