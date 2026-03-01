Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сургута
Кинотеатры
Вершина
Расписание сеансов кинотеатра «Вершина»
Расписание сеансов кинотеатра «Вершина»
Торговый центр
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:10
от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:55
от 400 ₽
15:10
от 400 ₽
17:25
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:55
от 400 ₽
13:10
от 400 ₽
15:20
от 400 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:05
от 450 ₽
23:00
от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:15
от 400 ₽
13:20
от 400 ₽
15:35
от 400 ₽
17:50
от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
