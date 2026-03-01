Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сургута Кинотеатры Вершина Расписание сеансов кинотеатра «Вершина»

Расписание сеансов кинотеатра «Вершина»

Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:10 от 200 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:55 от 400 ₽ 15:10 от 400 ₽ 17:25 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:55 от 400 ₽ 13:10 от 400 ₽ 15:20 от 400 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
20:05 от 450 ₽ 23:00 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:15 от 400 ₽ 13:20 от 400 ₽ 15:35 от 400 ₽ 17:50 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
На «Сказке о царе Салтане» решили не останавливаться: жду новую экранизацию «Капитанской дочки» ради Пугачева
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше