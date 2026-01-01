Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Сургут, ул. Ген. Иванова, д. 1
ТРЦ «Вершина» - крупный торгово-развлекательный центр в Сургуте площадью более 35 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Вершина» расположен в Северно-Восточном жилом районе Сургута на пересечении улицы Генерала Иванова и проспекта Мира – одной из основных транспрортных артерий города, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Вершина» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Lacoste, Glenfield, O'Stin, Concept Club, Oggi, Top Secret, «Эконика», Chester и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики (Ile de Beaute, Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (Swarovski, «585» и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Связной», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Ханты-Мансийский Банк» и др.), аптека, театральная касса, студия маникюра, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Вершина» функционируют современный многозальный кинотеатр «Вершина», продовольственный гипермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивной одежды и товаров, супермаркет товаров для детей, спортивно-оздоровительный комплекс «Skyfit» и детская площадка «Остров пиратов».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Баскин Роббинс», Ресторан «Liberty», Кафе-ресторан «Cafe Seven» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Вершина» есть бесплатная 2-уровневая автомобильная парковка на 180 машиномест.

Адрес:
г. Сургут, ул. Ген. Иванова, д. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Вершина» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «33-й микрорайон»

  • на автобусах № 5а, 11, 14
  • на маршрутных такси № 20, 53

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Вершина»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Магнит»: 09.30 – 23.00
Кинотеатр «Вершина»: 10.00 – 02.00, касса работает с 10.00 до 0.00;
Спортивно-оздоровительный комплекс «Skyfit»: 09.00 – 22.00;
Ресторан «Liberty»: пн – чт, вс: 12.00 – 0.00, пт, сб: 12.00 – 02.00;
Кафе-ресторан «Cafe Seven»: пн – чт, вс: 12.00 – 02.00, пт, сб: 12.00 – 04.00.

