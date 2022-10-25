«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» – один из главных сериалов этой осени, который точно нельзя пропустить, даже если вы не любите хорроры, потому что в этом проекте они, по сути, являются лишь оболочкой, а весь ужас таится в личностях персонажей и их темных секретах.

Все восемь эпизодов – отдельные законченные истории, некоторые из которых – экранизации произведений Говарда Филлипса Лавкрафта (те же «Сны в ведьмином доме» и «Модель для Пикмэна») и других известных авторов. У каждой серии – свой режиссер, который уже работал над ужасами, триллерами или мистическим кино, поэтому его стиль будет очень узнаваем. В команду, которую мрачный сказочник Гильермо дель Торо собрал для своей хоррор-антологии, вошли: Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди»), Ана Лили Амирпур («Плохая партия»), Кэтрин Хардвик («Сумерки», «Красная шапочка»), Винченцо Натали («Куб», «В высокой траве», «Химера»), Дэвид Прайор («Пустой человек»), Кит Томас («Воспламеняющая взглядом») и Гильермо Наварро – оператор «Хребта дьявола» и «Лабиринта Фавна». Ужасы в антологии получились абсолютно разными по жанру и с уникальным взглядом авторов. Среди известных актеров, которые появятся в сериале, – Руперт Гринт, Бен Барнс, Эндрю Линкольн и Эсси Дэвис.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Сам оскароносный режиссер выступил шоураннером, куратором, исполнительным продюсером проекта и соавтором нескольких серий. Гильермо дель Торо появляется в начале каждого эпизода, достает вещицу из своего шкафчика с «редкостями» и представляет каждую страшную историю, в двух словах объясняя ее суть. На самом деле во всех жутких рассказах, созданных мастерами хорроров и триллеров для сборника мексиканского режиссера, несмотря на их визуальную ужасающую мрачность и сложносочиненные спецэффекты, порицаются человеческие пороки (как и в классических сказках), такие как жадность, гордыня и тщеславие. Зомби, мстительные демоны, ведьмы, призраки и даже крысы, похищающие трупы из могил, – лишь метафоры злодеяний, на которые способны люди, и отражение темных уголков их душ. Пока на Netflix вышли всего две серии (остальные эпизоды появятся до 28 октября), но они уже задали достаточно высокую планку.

Над первым эпизодом «Склад 36» работал Гильермо Наварро, получивший «Оскар» за лучшую операторскую работу в «Лабиринте Фавна». Он также снимал «От заката до рассвета» Родригеса и был одним из режиссеров «Проповедника». По сюжету, Ник Эплтон (Тим Блейк Нельсон) на аукционе приобретает небольшой склад для хранения вещей под номером 36. Помещение, напоминающее гараж, – настоящая сокровищница с антиквариатом. Но история некоторых предметов очень темная и способна навредить всем, кто к ней прикоснется.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Ник, несмотря на то что явно травмирован войной во Вьетнаме, не вызывает сочувствия. Герой, напоминающий Скруджа из «Рождественской истории», абсолютный скряга и эгоист, презирающий мигрантов, который даже не может пустить на склад женщину, владевшую помещением до него, чтобы она забрала вещи, принадлежавшие ее семье. В сериале, похоже, вообще не будет положительных персонажей. На это намекает сам дель Торо в предисловии к первому эпизоду, говоря, что истории режиссеров антологии связаны тьмой и человеческими грехами.

«Склад 36» – страшная готическая сказка о том, что милосердие еще никому не навредило, а вот жестокость и материальная ненасытность могут сыграть с человеком злую шутку. Манера повествования и эстетика в эпизоде явно отсылают к «Аллее кошмаров» и «Багровому пику» – возможно, таким образом Наварро хотел выразить свое уважение к стилю дель Торо, с которым он уже давно сотрудничает. Действие разворачивается крайне медленно, затягивая зрителя в пучину оккультизма, а демоническая сила, от которой кровь стынет в жилах, проявляет себя только в финале. Первый эпизод – пересказ истории мужчины, первого владельца склада, который мечтал получить абсолютную власть и призвал для этого темную сущность. Этот персонаж с «бездонным аппетитом» – отражение самого Ника и, по сути, тот, в кого он может превратиться в будущем. Несмотря на то что мораль истории считывается с первых минут, а сама серия очень монотонная и убаюкивающая, стоит дождаться кульминации, потому что она по-настоящему пугает и шокирует. Интересно, что обличие демона отчасти вдохновлено Ктулху, хотя сама серия не имеет отношения к произведениям Лавкрафта.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Второй эпизод антологии называется «Кладбищенские крысы». Его снял режиссер Винченцо Натали («Химера» и «В высокой траве» по рассказу Стивена Кинга). Главную роль играет Дэвид Хьюлетт («Звездные врата: Атлантида»). «Кладбищенские крысы» основаны на одноименном рассказе Генри Каттнера. Действие происходит в Салеме. Мужчина проигрался в карты и должен крупную сумму. Чтобы вернуть деньги, он по ночам расхищает могилы и крадет драгоценности, но однажды за неуважение к мертвым героя ждет страшная кара.

В «Кладбищенских крысах» есть что-то от произведений Эдгара По – мертвая тишина, серый приглушенный свет и тьма, окутывающая героев. Сам по себе эпизод довольно предсказуемый – угадать, чем все закончится, можно уже на моменте, где герою снится кошмар с крысами, но все же серия интересна своими подтекстами и метафорами, воплощающими три порока – потребительское отношение к людям (в том числе к покойникам), гордыню и алчность. Пугает в эпизоде не гигантский крысиный король, не черная церковь оккультистов и не зомби из подземного города, а чудовищная аморальность главного героя. Вторая серия – это еще и настоящий кошмар клаустрофоба. Основное действие происходит в узких подземных лабиринтах, поэтому для тех, кто боится замкнутых пространств, просмотр «Кладбищенских крыс» станет настоящим испытанием.

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» – лаконичный, минималистичный и пугающий сериал с потусторонней атмосферой. Конечно, это не новаторский проект, способный удивить искушенных фанатов ужасов, но в любом случае сборник с жуткими историями (после некоторых, возможно, придется спать со светом) – приятный подарок к Хеллоуину, от которого невозможно отказаться.