Хребет дьявола, 2021

«Хребет дьявола» — приключенческий хоррор от создателей нашумевшего хита «Запретная зона» об экскурсии экстремалов в Чернобыль. На этот раз группа авантюристов из США попадает в самое сердце Аппалачей, нетронутых цивилизацией. Здесь их ждет столкновение с потусторонней силой, представляющей смертельную угрозу. Отыскать путь домой получится далеко не у всех участников экспедиции.

Главные герои — молодые геологи, которые давно мечтают вписать свои имена в историю. Ради славы они регулярно подвергают свои жизни неоправданному риску, посещая самые труднодоступные уголки континента. Теперь выбор друзей падает на мрачную шахтерскую провинцию Шукум-Хиллз, расположенную посреди густого леса. Об этом городе-призраке сложено немало легенд, из-за которых туристы предпочитают обходить проклятое место стороной. Вот уже десять лет населенный пункт считается заброшенным. Причина — пожар в одном из подземных тоннелей, где рабочие добывали уголь. Теперь здесь нет ни электричества, ни связи с цивилизацией, ни живых людей. И в случае беды ученые смогут рассчитывать исключительно на себя.

Преодолев сотни километров, четверо друзей оказываются посреди бескрайних горных массивов. Несмотря на тот факт, что города нет на карте, участникам все же удается найти ту самую шахту, на которой произошло возгорание. Геологи привыкли полагаться на разум, отвергая любые теории о существовании сверхъестественного. Но то, с чем им придется столкнуться на этот раз, заставит их усомниться в собственных убеждениях.