Хребет дьявола, 2021

«Хребет дьявола» — приключенческий хоррор от создателей нашумевшего хита «Запретная зона» об экскурсии экстремалов в Чернобыль. На этот раз группа авантюристов из США попадает в самое сердце Аппалачей, нетронутых цивилизацией. Здесь их ждет столкновение с потусторонней силой, представляющей смертельную угрозу. Отыскать путь домой получится далеко не у всех участников экспедиции.
Главные герои — молодые геологи, которые давно мечтают вписать свои имена в историю. Ради славы они регулярно подвергают свои жизни неоправданному риску, посещая самые труднодоступные уголки континента. Теперь выбор друзей падает на мрачную шахтерскую провинцию Шукум-Хиллз, расположенную посреди густого леса. Об этом городе-призраке сложено немало легенд, из-за которых туристы предпочитают обходить проклятое место стороной. Вот уже десять лет населенный пункт считается заброшенным. Причина — пожар в одном из подземных тоннелей, где рабочие добывали уголь. Теперь здесь нет ни электричества, ни связи с цивилизацией, ни живых людей. И в случае беды ученые смогут рассчитывать исключительно на себя.
Преодолев сотни километров, четверо друзей оказываются посреди бескрайних горных массивов. Несмотря на тот факт, что города нет на карте, участникам все же удается найти ту самую шахту, на которой произошло возгорание. Геологи привыкли полагаться на разум, отвергая любые теории о существовании сверхъестественного. Но то, с чем им придется столкнуться на этот раз, заставит их усомниться в собственных убеждениях.
Режиссером выступил Брэдли Паркер, за плечами которого работа над фильмом «Запретная зона». Как и в случае с «Хребтом дьявола», в картине рассказывалось об экспедиции исследовательской группы в заброшенный город и последующем столкновении с нечистью.
В кинокартине вновь снялись звезды «Запретной зоны» Джонатан Садовский и Нэйтан Филлипс. К ним присоединились Адан Канто («Нарко», «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), Уилл Пэттон («Минари», «Йеллоустоун») и Алисия Санс («Вечеринка»).
Помимо режиссуры, Брэдли Паркер известен работой над визуальными эффектами к фильмам «Хозяева ночи» и «Впусти меня». Кроме того, он был помощником на съемках двух частей голливудской франшизы «Планета обезьян».
Сценарий написал Стефан Яворский, также знакомый публике по датскому сериалу «Тот, кто убивает» и его сиквелам. Соавтором является дебютант Эрик Шербарт, прежде работавший в качестве оператора над скандальным фильмом-альманахом «Муви 43».
Локализация «Хребет дьявола» — очевидная отсылка к одноименному испанскому хоррору оскароносного режиссера Гильермо дель Торо («Форма воды», «Хеллбой: Герой из пекла»). Какая-либо связь между этими двумя лентами отсутствует, а оригинальное название переводится как «Шукум-Хиллз».
Производством картины занималась студия 1inMM Productions и ее продюсеры Хулио и Диего Халливис («Разлом времени»). Сопродюсерами значатся Алехандро Де Леон («Ночные движения», «Уже не дети») и Андрес Розенде.
Съемки проходили в 2019 году на территории штатов Кентукки и Луизиана.
Во время исследовательской операции в заброшенном шахтерском городке группа геологов невольно пробуждает что-то зловещее, что превращает их научную экспедицию в борьбу за выживание.