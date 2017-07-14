Кто озвучивает «Как приручить дракона» на русском?

Героев мультфильма «Как приручить дракона», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Джей Барушель - Иккинг - Андрей Лёвин
Крейг Фергюсон - Плевака - Михаил Боярский
Джерард Батлер - Стоик Обширный - Валерий Соловьёв, Андрей Пирог (вокал)
Америка Феррера - Астрид - Софья Ануфриева
Джона Хилл - Сморкала - Михаил Хрусталёв
Кристофер Минц-Плассе - Рыбьеног - Игорь Виноградов
ТиДжей Миллер - Задирака - Александр Разбаш
Кристен Уиг - Забияка - Марианна Семёнова
