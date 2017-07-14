В каком хронологическом порядке смотреть фильмы киновселенной Марвел?

Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246

Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов

Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры

Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите

«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом

Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»

Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым