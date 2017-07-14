Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком хронологическом порядке смотреть фильмы киновселенной Марвел?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

С момента запуска в 2008 году полноценной киновселенной MCU студия Marvel успела выпустить свыше десятка фильмов по своим же комиксам, связанных общей сюжетной канвой. Лучше всего смотреть фильмы Марвел в следующей хронологической последовательности:

Первый Мститель

Железный человек

Невероятный Халк

Железный человек 2

Тор

Мстители

Железный человек 3

Тор: Царство тьмы

Первый Мститель: Другая война

Стражи Галактики

Мстители: Эра Альтрона

Человек-муравей

Первый Мститель: Противостояние

Доктор Стрэндж

Стражи Галактики 2

Человек-паук: Возвращение домой

Тор: Рагнарек

Черная пантера

Мстители: Война бесконечности

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Первый мститель: Другая война
Первый мститель: Другая война приключения, фантастика, боевик
2014, США
8.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы приключения, боевик
2013, США
7.0
Железный человек 3
Железный человек 3 фантастика, боевик, приключения
2013, США
7.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Тор
Тор боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Первый мститель
Первый мститель приключения, фантастика
2011, США
7.0
Железный человек 2
Железный человек 2 фантастика, боевик
2010, США
7.0
Железный человек
Железный человек приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
