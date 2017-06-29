Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Троя» 2004 года с Брэдом Питтом в главной роли располагал бюджетом в 175 миллионов долларов. При этом кассовые сборы фильма по миру составили 497 миллионов долларов.
бюджет фильма
Брэд Питт
Brad Pitt
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
7.0
SKY
6 июля 2017, 15:49
Мне кажется, там пильнули много :(
6 июля 2017, 15:49
