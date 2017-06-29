Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Военная драма «Т-34», дата премьеры которой в кинотеатрах – 2018 год, располагает бюджетом в 600 миллионов рублей.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Т-34
Т-34 военный, боевик, приключения
2018, Россия
7.0
