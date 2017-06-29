Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Т 34»?
Какой бюджет у фильма «Т 34»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Военная драма «Т-34», дата премьеры которой в кинотеатрах – 2018 год, располагает бюджетом в 600 миллионов рублей.
бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
7.0
