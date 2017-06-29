Меню
Какой бюджет у фильма «Прочь»?
Какой бюджет у фильма «Прочь»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Прочь» (Get Out), вышедший в прокат в 2017 году, располагал бюджетом в крайне скромные 4,5 миллиона долларов. При этом кассовые сборы фильма составили 251 миллион долларов.
бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Прочь
ужасы, детектив
2017, США
7.0
Авторизация по e-mail