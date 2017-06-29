Меню
Какой бюджет у фильма «Звездные войны»?

Какой бюджет у фильма «Звездные войны»?

29 июня 2017
Наш ответ:
Самый первый фильм франшизы «Звездные войны» - «Эпизод 4: Новая надежда» в 1977 году был снят за более чем скромные 11 миллионов долларов. Вторая часть «Звездных войн» («Империя наносит ответный удар», 1980) располагала более внушительным бюджетом в 18 миллионов долларов, третья, «Возвращение джедая» в 1983 – бюджетом в 32,5 миллиона долларов. Самым же дорогим с точки зрения величины бюджета сейчас считается «Звездные войны: Пробуждение силы» - на съемки блокбастера в 2015 году было потрачено 245 миллионов долларов.
