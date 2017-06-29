Какой бюджет у фильма «Экипаж»?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Экипаж» (2016) с Данилой Козловским в главной роли составил 650 миллионов рублей, в прокате драма заработала суммарно порядка 24,7 миллионов долларов в российских кинотеатрах.
Теги: бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»? Какой бюджет у фильма «Прочь»? Какой бюджет у фильма «Титаник»? Какой бюджет у фильма «Звездные войны»? Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экипаж
Экипаж драма, приключения, триллер
2016, Россия
7.0
