Где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Съемки фильма «Иван Васильевич меняет профессию» начались в мае 1972 года и проходили в нескольких городах. Видеоклип к песне «С любовью встретиться» («Звенит январская вьюга») был снят в Ялте. В качестве палат Ивана Грозного выступил Ростовский кремль. Домом Шурика стал дом 13, строение 1 по Новокузнецкой улице в Москве (в нем находился и магазин «Светоч», часть вывески которого видна в кадре). Магазин «Радиотовары» также располагался в доме на Новокузнецкой улице. Вид с балкона – это панорама Москвы-реки и начала Кутузовского проспекта, снятая с высотного здания на Новом Арбате.
Все внутренние интерьеры (подъезд дома Шурика, лифт, лестничные площадки, квартиры Шпака и Шурика, а также царские палаты) снимались в павильонах киностудии «Мосфильм».
Авторизация по e-mail