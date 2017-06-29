Меню
Кто исполняет роли в фильме «Реальная любовь»?

Кто исполняет роли в фильме «Реальная любовь»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Реальная любовь» (2003) стал одной из самых любимых рождественских мелодрам, завоевав сердца зрителей по всему миру. Его изюминка — это переплетение множества историй любви, каждая из которых по-своему трогательная, комическая или драматическая. Фильм выделяется своим звездным актерским составом и добрым юмором. Вот несколько ключевых фактов о фильме:

Звездный актерский состав фильма "Реальная любовь"

Главные герои и их истории

  • Алан Рикман (Гарри) и Эмма Томпсон (Карен) — семейная пара, чьи отношения подвергаются испытанию на фоне подозрений в неверности.
  • Хью Грант (Дэвид) — премьер-министр Великобритании, который влюбляется в свою сотрудницу Натали, роль которой исполнила Мартина Маккатчен.
  • Кира Найтли (Джульет), Чиветел Эджиофор (Питер) и Эндрю Линкольн (Марк) — треугольник, где Марк скрывает свою любовь к Джульет, жене своего лучшего друга.
  • Колин Ферт (Джейми) и Лусия Монис (Аурелия) — писатель и домработница, чьи чувства преодолевают языковые барьеры.
  • Лиам Нисон (Дэниел) и Томас Сангстер (Сэм) — отец и пасынок, находящие общий язык через переживание утраты и первую любовь Сэма.
  • Лора Линни (Сара) и Родриго Санторо (Карл) — история Сары, которая разрывается между своими чувствами и семейными обязанностями.

Яркие второстепенные роли

  • Билл Найи (Билли Мэк) — эксцентричный рок-музыкант, пытающийся вернуть популярность с рождественским хитом.
  • Роуэн Аткинсон (Руфус) — обаятельный сотрудник магазина, сцены с которым добавляют фильму фирменный британский юмор.
  • Клаудия Шиффер (Кэрол) — камео в роли женщины, с которой встречается Дэниел.

Интересные факты о кастинге

  • Лусия Монис получила роль Аурелии практически случайно, благодаря удачно отправленным фотографиям.
  • Саймон Пегг пробовался на роль Руфуса, которую в итоге исполнил Роуэн Аткинсон.
  • Роль Роуэна Аткинсона изначально задумывалась как ангела, помогающего героям, но концепцию изменили, оставив его земным продавцом.

Для британцев фильм стал таким же символом Рождества, как «Ирония судьбы» для россиян. Его смотрят ежегодно в преддверии праздников, а фразы и сцены стали частью поп-культуры.
Фильм напоминает, что любовь может быть разной: счастливой, сложной, трагичной, но всегда искренней.

реальная любовь
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реальная любовь
Реальная любовь драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
