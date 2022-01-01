Главный герой детективного сериала «Кросс» – опытный и одаренный чернокожий сыщик по имени Алекс Кросс. Это примерный семьянин, любящий супруг и заботливый отец, который к тому же руководит собственным детективным агентством. Но жизнь мужчины идет наперекосяк, когда его жену убивают. Виновник трагедии – один из серийных маньяков, которого Алекс так и не сумел отправить за решетку. С этого дня единственная цель на пути героя – найти убийцу и отомстить ему, даже если ради этого придется переступить закон самому.