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Киноафиша Сериалы Кросс

Кросс ( - …)

Cross
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Главный герой детективного сериала «Кросс» – опытный и одаренный чернокожий сыщик по имени Алекс Кросс. Это примерный семьянин, любящий супруг и заботливый отец, который к тому же руководит собственным детективным агентством. Но жизнь мужчины идет наперекосяк, когда его жену убивают. Виновник трагедии – один из серийных маньяков, которого Алекс так и не сумел отправить за решетку. С этого дня единственная цель на пути героя – найти убийцу и отомстить ему, даже если ради этого придется переступить закон самому.

В ролях
В ролях
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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