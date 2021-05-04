Интересные факты

Создателем этой многосерийной анимационной картины стал продюсер, художник и сценарист Дэйв Филони, который уже работал над этой вселенной. По словам вице-президента по контенту Disney+ Агнеса Чу, представители стримингового сервиса рады представить видение Филони в дальнейшем развитии франшизы «Звездные войны».

«Звездные войны: Бракованная партия» является сиквелом мультипликационного сериала «Войны клонов».

Всех воинов в анимационном сериале озвучивал Ди Брэдли Бейкер, который знаменит своей работой в проектах «Город героев», «Американский папаша», «Губка Боб квадратные штаны» и так далее.

Среди персонажей сериала есть юная наемница Фенек Шанд, которая являлась второстепенной героиней в проекте «Мандалорец». Она говорит голосом Мин-На Вэнь, которая сыграла Фенек и в «Мандалорце».

Сюжетная линия проекта «Звездные войны: Бракованная партия» стартует с момента, который случился в конце «Скрытой угрозы», когда джедай Сайфо Диас предсказал галактическую войну и заявил, что джедаи нуждаются в солдатах.

Сценаристами проекта выступили Дженнифер Корбетт, работавшая над серией «Звездные войны: Сопротивление», а также Брэд Рау, который участвовал в написании сценария к эпизоду «Звездные войны: Повстанцы».