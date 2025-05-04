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Звездные войны: Сказания о преступном мире
Звездные войны: Сказания о преступном мире (2025 - …)
Star Wars: Tales of the Underworld
18+
боевик
приключения
фантастика
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
15 минут
Стрим-сервис
Disney+
Продолжительность сериала
1 час 30 минут
О чем сериал
Бывшая наёмная убийца Асажж Вентресс пускается в бега вместе с охотником за головами Кэдом Бэйном.
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Звездные войны: Сказания о преступном мире
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ника Футтерман
Кори Бертон
Эрик Лопез
Лэйн Фэктор
А.Дж. Локасцио
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала
0.0
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1
голос
7.1
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
6 эпизодов
Отзывы о сериале
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