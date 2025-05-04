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Постер сериала Звездные войны: Сказания о преступном мире
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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Сказания о преступном мире

Звездные войны: Сказания о преступном мире (2025 - …)

Star Wars: Tales of the Underworld 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Бывшая наёмная убийца Асажж Вентресс пускается в бега вместе с охотником за головами Кэдом Бэйном.

Звездные войны: Сказания о преступном мире - трейлер первого сезона
Звездные войны: Сказания о преступном мире  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ника Футтерман
Кори Бертон
Эрик Лопез
Лэйн Фэктор
А.Дж. Локасцио
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Звездные войны: Сказания о преступном мире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
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