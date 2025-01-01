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Мол — Повелитель теней
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18+
фантастика
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Стрим-сервис
Disney+
О чем сериал
Мультсериал посвящен Дарту Молу - одному из главных злодеев киновселенной "Звездные войны".
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В ролях
Персонажи
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
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