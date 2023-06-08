Сериал «Асока» получил официальную дату премьеры на Disney+

Стрим-сервис Disney+ объявил дату выхода сериала «Асока» из вселенной «Звездных войн». Шоу дебютирует на стриминге 23 августа. Вместе с анонсом премьеры платформа также опубликовала тизер.

Согласно официальному синопсису, действие развернется после падения Империи. Шоу расскажет о бывшем рыцаре-джедае Асоке Тано (Розарио Доусон), которая отправляется в путешествие, чтобы расследовать новую угрозу галактического масштаба. История напрямую пересекается с событиями сериала «Звездные войны: Повстанцы», поэтому на экране появятся такие персонажи, как Сабина Рен (Наташа Лю Бордиццо), Эзра Бриджер (Эман Эсфанди), Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстэд) и Гранд-адмирал Траун (Ларс Миккельсен). Многие из этих героев фигурируют в новом ролике.

Разработкой шоу руководит Дэйв Филони, ранее работавший над «Звездными войнами: Войны клонов», «Мандалорцем» и «Книгой Бобы Фетта».

«Асока» — не единственный игровой сериал по вселенной «Звездных войн», разрабатываемый Lucasfilm и Disney+. В настоящее время также ведется работа над шоу «Аколит» с Амандлой Стенберг в главной роли и «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу. Ни у одного из данных проектов на данный момент нет даты выхода.