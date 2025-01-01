Меню
Персоны
Дэйв Филони
Dave Filoni
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Outstanding Writing for a Drama Series
Outstanding Writing for a Drama Series
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Лучший драматический сериал
Outstanding Children's Program
Outstanding Children's Program
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Outstanding Children's Program
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Outstanding Children's Program
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Outstanding Children's Program
