Бизнесмен Роман Соколов (Владимир Сычёв) и его партнёр попадают в руки правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Роман заранее заключил сделку со следствием: в результате его сообщника отправляют в СИЗО, а его самого вместе с дочерью Алисой (Елизавета Бугулова) по программе защиты свидетелей перевозят в Благовещенск. Теперь они — «семья Хомяковых», а их безопасность обеспечивают майор Света (Зоя Бербер) и капитан Гриша (Денис Власенко). Роману предстоит играть роль примерного семьянина, жить в «липовой» полицейской семье и налаживать отношения с дочерью Алисой, которая совсем не рада переезду.