Спектакль Волки и овцы

Энциклопедия русской жизни

Как писал А.Н. Островский: «Женщины любят думать, что они свободны... но располагают ими ловкие люди».

В центре сюжета — борьба за богатство и независимость. Влиятельная помещица Меропия Мурзавецкая мечтает обманом подчинить себе молодую вдову Евлампию Купавину, стремясь прибрать к рукам её состояние. Но неожиданно на сцену выходит сосед Беркутов — умный, волевой человек, готовый вступить в схватку за свое место под солнцем.

Чувства против расчёта

Постановка раскрывает тонкости человеческих отношений, где амбиции, любовь и жажда власти переплетаются в сложный узор. Зрители станут свидетелями захватывающей игры характеров, где роль волков и овец не всегда очевидна.

В ролях: н.а. России Евгений Герасимов, з.а. России Анна Большова, Леонид Громов, Елена Захарова, Янина Студилина и другие.