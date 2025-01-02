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Волки и овцы
Билеты от 900₽
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Энциклопедия русской жизни

 

Как писал А.Н. Островский: «Женщины любят думать, что они свободны... но располагают ими ловкие люди».

В центре сюжета — борьба за богатство и независимость. Влиятельная помещица Меропия Мурзавецкая мечтает обманом подчинить себе молодую вдову Евлампию Купавину, стремясь прибрать к рукам её состояние. Но неожиданно на сцену выходит сосед Беркутов — умный, волевой человек, готовый вступить в схватку за свое место под солнцем.

Чувства против расчёта

Постановка раскрывает тонкости человеческих отношений, где амбиции, любовь и жажда власти переплетаются в сложный узор. Зрители станут свидетелями захватывающей игры характеров, где роль волков и овец не всегда очевидна.

В ролях: н.а. России Евгений Герасимов, з.а. России Анна Большова, Леонид Громов, Елена Захарова, Янина Студилина и другие.

 

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Янина Студилина
Янина Студилина
Вероника Лысакова
Анна Большова
Анна Большова
Елена Захарова
Елена Захарова
Иван Стебунов
Иван Стебунов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽
19 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 900 ₽

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