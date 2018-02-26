Сериал «По ту сторону смерти» – это отечественный остросюжетный мистический детектив. Пожилой следователь Глеб Точилин собирается уйти в отставку, но перед пенсией решает расследовать свое последнее дело. Из городского морга загадочным образом исчезает тело молодого парня. Ночной сторож перепуган до смерти. Он уверяет, что труп встал и ушел самостоятельно… Но патологоанатом никак не мог принять за мертвеца живого человека, ведь парня переехал поезд! В расследовании Точилину помогает нейробиолог Юлия Демина.