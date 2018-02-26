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Постер к сериалу По ту сторону смерти
Постер к сериалу По ту сторону смерти
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Киноафиша Сериалы По ту сторону смерти
По ту сторону смерти (2018 - …) По ту сторону смерти 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «По ту сторону смерти» – это отечественный остросюжетный мистический детектив. Пожилой следователь Глеб Точилин собирается уйти в отставку, но перед пенсией решает расследовать свое последнее дело. Из городского морга загадочным образом исчезает тело молодого парня. Ночной сторож перепуган до смерти. Он уверяет, что труп встал и ушел самостоятельно… Но патологоанатом никак не мог принять за мертвеца живого человека, ведь парня переехал поезд! В расследовании Точилину помогает нейробиолог Юлия Демина.

По ту сторону смерти - трейлер первого сезона
По ту сторону смерти
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Илья Любимов
Илья Любимов
Никита Прозоровский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
По ту сторону смерти - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
По ту сторону смерти - Сезон 2 Сезон 2
2021, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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