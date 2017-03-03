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Лаура Моранте
Лаура Моранте
Laura Morante
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Лаура Моранте
Laura Morante
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Дата рождения
21 августа 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Лаура Моранте
Родилась 21 августа 1956 года. Санта-Фьора, Тоскана, Италия.
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Фильмография Лаура Моранте
Порочная связь
драма
2020, Италия
5.0
Фестиваль "Итальянские истории о любви"
мелодрама
2020, Италия
0.0
Боб и Мэрис
комедия
2018, Италия
5.0
Похищение Караваджо
комедия
2018, Италия
5.0
Предсказание Броненосца
драма
2018, Италия
5.0
Счастье быть одной
комедия
2016, Италия
6.0
Если Господь пожелает
комедия
2015, Италия
6.0
Прощание с дураками
комедия, военный, драма
2013, Румыния / Германия / Бельгия
6.0
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Киноцентр «Чайка» покажет итальянскую комедию «Счастье быть одной»
С 9 по 19 марта в программе киноцентра «Чайка» – комедийная мелодрама итальянского режиссёра Лауры Моранте «Счастье быть одной». Показы пройдут в формате проекта
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3 марта 2017 02:19
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